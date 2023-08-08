Нападнику Джуліано Сімеоне доведеться провести тривалий час за межами футбольного поля.

Під час товариського матчу Алавеса проти Бургоса син Діего Сімеоне зазнав важкої травми. В результаті грубого фолу Джуліано зламав малогомілкову кістку.

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Як інформує Mundo Deportivo, операція нападника пройшла успішно. Діего Сімеоне, наставник Атлетіко, був поряд з сином в лікарні. Алавес просить RFEF розглянути справу і покарати Хосе Матоса за його грубість.

Нагадаємо, що Джуліано Сімеоне належить мадридському Атлетіко. Минулий сезон він провів в оренді в Сарагосі, а новий сезон мав провести у складі Алавеса.

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