Сімеоне підтримав сина після тяжкої травми – іспанський клуб вимагає санкцій
Нападнику Джуліано Сімеоне доведеться провести тривалий час за межами футбольного поля.
Під час товариського матчу Алавеса проти Бургоса син Діего Сімеоне зазнав важкої травми. В результаті грубого фолу Джуліано зламав малогомілкову кістку.
Син Сімеоне зламав ногу у товариському матчі – моторошне відео брутального підкату
Як інформує Mundo Deportivo, операція нападника пройшла успішно. Діего Сімеоне, наставник Атлетіко, був поряд з сином в лікарні. Алавес просить RFEF розглянути справу і покарати Хосе Матоса за його грубість.
Нагадаємо, що Джуліано Сімеоне належить мадридському Атлетіко. Минулий сезон він провів в оренді в Сарагосі, а новий сезон мав провести у складі Алавеса.
"Бив головою сильніше, ніж я ногою": Шкапенко у спогадах – "цвях" Барселоні, сльози Леоненка, останні голи