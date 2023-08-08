Симеоне поддержал сына после тяжелой травмы – испанский клуб требует санкций
Нападающему Джулиано Симеоне придется провести длительное время вне футбольного поля.
Во время товарищеского матча Алавеса против Бургоса сын Диего Симеоне получил тяжелую травму. В результате грубого фола Джулиано сломал малоберцовую кость.
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Как информирует Mundo Deportivo, операция нападающего прошла успешно. Диего Симеоне, наставник Атлетико, был рядом с сыном в больнице. Алавес просит RFEF рассмотреть дело и наказать Хосе Матоса за его грубость.
Напомним, что Джулиано Симеоне принадлежит мадридскому Атлетико. Прошлый сезон он провел в аренде в Сарагосе, а новый сезон должен был провести в составе Алавеса.
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