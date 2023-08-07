Джуліано Сімеоне зазнав жахливої травми під час підготовки до дебюту в елітному дивізіоні.

Аргентинський форвард Алавеса Джуліано Сімеоне зламав ногу у товариському матчі проти Бургоса, повідомляє Marca.

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За 5 хвилин до завершення поєдинку Хосе Матос на правому фланзі наздогнав Джуліано і грубо сфолив на ньому. Молодший син Дієго Сімеоне опинився на газоні, а його ліва нога вивернулась в інший бік. Поєдинок було зупинено, а 20-річного гравця з переломом ноги на кареті швидкої допомоги прямо з поля відвезли у лікарню (під оплески футболістів та вболівальників на трибунах).

Нагадаємо, Джуліано належить мадридському Атлетіко. Минулий сезон він провів в оренді у Сарагосі (в Сегунді), а нову кампанію мав розпочати у Прімері, приєднавшись на правах оренди до Алавеса.