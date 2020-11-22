Успіх Атлетіко у двобої з Барселоною (1:0) у 10-му турі іспанської Ла Ліги став особливим для головного тренера мадридців Дієго Сімеоне.

Аргентинський фахівець вперше обіграв "блаугранас" у межах чемпіонату, повідомляє Squawka Football.

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Сімеоне здобув дебютну перемогу над Барселоною у Прімері у 18-му матчі. До цього "матрацники" під керівництвом Ель Чоло 6 разів зіграли внічию і 11 разів програли. Раніше Сімеоне на чолі Атлетіко перемагав каталонців лише в Суперкубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що "матрацники" мінімально здолали Барселону завдяки голу Карраско після жахливої помилки тер Штегена.

Атлетіко завдяки ляпу тер Штегена переміг Барселону та вийшов на вершину турнірної таблиці Ла Ліги