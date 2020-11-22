Успех Атлетико в поединке с Барселоной (1:0) в 10-м туре испанской Ла Лиги стал особенным для главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Аргентинский специалист впервые обыграл "блаугранас" в рамках чемпионата, сообщает Squawka Football.

Тер Штеген эпичным фейлом оформил билет в "клуб Лунина"

Симеоне одержал дебютную победу над Барселоной в Примере в 18-м матче. До этого "матрасники" под руководством Эль Чоло 6 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли. Ранее Симеоне во главе Атлетико побеждал каталонцев лишь в Суперкубке Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, что "матрасники" минимально победили Барселону благодаря голу Карраско после ужасной ошибки тер Штегена.

Атлетико благодаря ляпу тер Штегена победил Барселону и вышел на вершину турнирной таблицы Ла Лиги