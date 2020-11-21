Навіть великі майстри допускають помилки рівня аматорів. Голкіпер іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген став винуватцем пропущеного від мадридського Атлетіко м'яча.

Німецький воротар став антигероєм "блаугранас" у доданий час першого тайму поєдинку 10-го туру Ла Ліги.

Атлетіко – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

На 45+3-й хвилині "матрацники" відібрали м'яч на власній половині й організували швидку контратаку. Корреа кинув у прорив Карраско, а тер Штеген вибіг ледь не до центральної лінії на перехоплення. Проте, кіпер Барси не зумів зіграти в м'яч і подарував шанс для вінгера Атлетіко – бельгієць нагоди не змарнував і відкрив рахунок.

До слова, два тижні тому схожу помилку зробив голкіпер збірної України Андрій Лунін, який невдало вийшов із воріт у спарингу проти Польщі.

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