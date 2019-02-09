Сімеоне: Не вважаю, що Атлетіко програв Реалу через VAR

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після домашнього матчу 23-го туру іспанської Прімери з Реалом (1:3).

"Ми зазнали поразки, тому що суперник зіграв переконливо. Зазвичай я не говорю про VAR. Вважаю, що ця система піде всім на користь. Я не бачив повторів. Сподіваюся, судді прийняли правильні рішення.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Не вважаю, що ми програли через VAR. Суперник зіграв краще і більш переконливо. Вони провели дуже хороший матч. Нам залишається лише привітати їх і готуватися до наступного матчу.

Чи продовжує Атлетіко боротися за чемпіонство? Потрібно дочекатися завтрашньої гри Барселони. Поділюся своїми думками на наступній прес-конференції", – цитує Сімеоне Marca.

Реал бив Атлетіко в дербі та вийшов на 2-е місце завдяки суперголу, VAR і суддям