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Сімеоне: Не вважаю, що Атлетіко програв Реалу через VAR

21:39 11 Читать на русском
Сімеоне: Не вважаю, що Атлетіко програв Реалу через VAR
Дієго Сімеоне / фото із соцмереж

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після домашнього матчу 23-го туру іспанської Прімери з Реалом (1:3).

"Ми зазнали поразки, тому що суперник зіграв переконливо. Зазвичай я не говорю про VAR. Вважаю, що ця система піде всім на користь. Я не бачив повторів. Сподіваюся, судді прийняли правильні рішення.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Не вважаю, що ми програли через VAR. Суперник зіграв краще і більш переконливо. Вони провели дуже хороший матч. Нам залишається лише привітати їх і готуватися до наступного матчу.

Чи продовжує Атлетіко боротися за чемпіонство? Потрібно дочекатися завтрашньої гри Барселони. Поділюся своїми думками на наступній прес-конференції", – цитує Сімеоне Marca.

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Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Іспанія Атлетіко - Реал Мадрид Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко Атлетіко
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