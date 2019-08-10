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Атлетіко вирвав перемогу у Ювентуса – сенсаційний Феліш затьмарив Роналду

21:53 95 Читать на русском
Атлетіко вирвав перемогу у Ювентуса – сенсаційний Феліш затьмарив Роналду
Жоау Феліш / Твіттер Атлетіко

Мадридці здобули три очки в останній грі Міжнародного кубка чемпіонів.

Товариські матчі
Атлетіко
2
2 : 1
1
Ювентус
19:00 10:08:2019
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів, 3-ій тур

Атлетіко – Ювентус – 2:1

Голи: Феліш, 24, 33 – Хедіра, 29

Черговий сольний концерт влаштував новачок мадридців Жоау Феліш. Спочатку він потужно пробив після кроса від Тріпп'єра, а потім впевнено реалізував вихід один на один зі Щенсни. Між голами молодого португальця вклинився результативний удар Самі Хедіри, який відзначився точним пострілом з лінії штрафного майданчика.

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А от зірковий форвард туринців Кріштіану Роналду у звітній зустрічі "промовчав". Співвітчизник Феліша так і не зміг відзначитися голом або хоча б асистом на одного зі своїх партнерів.

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Завдяки перемозі Атлетіко виборов друге місце на цьогорічному Міжнародному кубку чемпіонів, поступившись лише лісабонській Бенфіці.

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