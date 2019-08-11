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Симеоне назвал причины невероятного успеха Фелиша

07:30 137 Читати українською
Симеоне назвал причины невероятного успеха Фелиша
Жоау Фелиш / Твиттер Атлетико

Наставник Атлетико поделился мнением относительно потенциала своего подопечного.

"Фелиш провел очень хорошую игру против Ювентуса. Он очень способный и адаптируется очень быстро. Куда бы его не поставили, он везде хорошо видит игру.

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Самое лучшее – это то, что он хочет учиться. Когда так происходит, адаптация всегда протекает быстрее. В этом его сила. У него врожденный талант, но его желание учиться делает все еще проще. То, что он показывает на поле, неплохо скрывает тот факт, что он еще очень молодой", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, Жоау Фелиш перешел из Бенфики в Атлетико этим летом. За свою молодую звезду "орлы" получили 120 миллионов евро.

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Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико Атлетико
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