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Роналду та Феліш претендують на приз найкращому португальському гравцю сезону, Фонсека – на титул найкращому тренеру

20:46 201 Читать на русском
Роналду та Феліш претендують на приз найкращому португальському гравцю сезону, Фонсека – на титул найкращому тренеру
Роналду та Феліш / Correio da Manha

Португальська футбольна федерація визначила коло претендентів на елітну нагороду Quinas de Ouro.

Функціонери назвали номінантів у категоріях Найкращий португальський гравець сезону та Найкращий тренер, повідомляє O Jogo.

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Так, на приз найкращому футболісту претендують півзахисник Вулверхемптона Рубен Невеш, вінгер мадридського Атлетіко Жоау Феліш, хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва, форвард Ювентуса Кріштіану Роналду та півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш.

Другий приз можуть здобути керманич Бенфіки Бруно Лаге, головний тренер Шанхай СІПГ Вітор Перейра, наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш, коуч Жил Вісенте Вітор Олівейра та екс-керманич донецького Шахтаря Паулу Фонсека, який нині працює із італійською Ромою.

Церемонія нагородження Quinas de Ouro-2019 відбудеться 2 вересня у Лісабоні.

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