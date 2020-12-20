"Матрацники" серйозно налаштовані продовжити співпрацю з нинішнім головним тренером, повідомляє Marca.

Атлетіко може достроково повернути Торрейру в Арсенал – хавбек розчарував Сімеоне лише за 3 місяці

За інформацією джерела, Атлетіко вже кілька тижнів працює над підготовкою нової угоди для Дієго. Також у клубі вважають, що кращого кандидата, аніж Сімеоне, на цю посаду немає.

Зауважимо, аргентинський фахівець тренує "червоно-білих" з 2012 року, а його чинний контракт розрахований до літа 2022-го.

Атлетіко наразі лідирує в Прімері. В Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу підопічні Сімеоне будуть протистояти Челсі.

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