Атлетіко готує новий контракт для Сімеоне, – Marca
Мадридський Атлетіко високо оцінює роботу Дієго Сімеоне.
"Матрацники" серйозно налаштовані продовжити співпрацю з нинішнім головним тренером, повідомляє Marca.
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За інформацією джерела, Атлетіко вже кілька тижнів працює над підготовкою нової угоди для Дієго. Також у клубі вважають, що кращого кандидата, аніж Сімеоне, на цю посаду немає.
Зауважимо, аргентинський фахівець тренує "червоно-білих" з 2012 року, а його чинний контракт розрахований до літа 2022-го.
Атлетіко наразі лідирує в Прімері. В Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу підопічні Сімеоне будуть протистояти Челсі.
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