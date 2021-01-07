Ассоциация футбола Аргентины рассматривает возможность приглашения 50-летнего специалиста на должность тренера национальной команды, утверждает El Chiringuito TV.

Атлетико готовит новый контракт для Симеоне, – Marca

Симеоне может возглавить "альбиселесте" после Атлетико. Контракт Эль Чоло с "матрасниками" действует до лета 2022 года. В свою очередь у нынешнего энтренадора сборной Аргентины Лионеля Скалони соглашение с ассоциацией на такой же срок, хотя ЧМ-2022 запланирован на ноябрь-декабрь.

К слову, Диего Симеоне защищал цвета сборной Аргентины в 1988-2002 гг. и триумфовал с "альбиселесте" на двух Копа Америка и Кубке конфедераций-1992. В качестве тренера он работал только с клубами.

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