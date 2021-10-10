"Ми всі програли через відхід Мессі і Роналду з Ла Ліги. Але треба враховувати, що вони довгі роки демонстрували саме в цій лізі свій найкращий футбол.

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Тепер чемпіонату Іспанії потрібно рости і продовжувати розвиватися. Наприклад, темп гри в Іспанії знизився, на мій погляд", – цитує Симеона El Pais.

Нагадаємо, Роналду у 2018-му проміняв Реал на Ювентус, а Мессі минулого літа переїхав з Каталонії до Парижа. Варто відзначити, що саме Атлетіко Сімеоне здобув золоті медалі Ла Ліги минулого сезону.

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