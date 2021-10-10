"Мы все проиграли из-за ухода Месси и Роналду из Ла Лиги. Но надо учитывать, что они долгие годы демонстрировали именно в этой лиге свой лучший футбол.

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Теперь чемпионату Испании нужно расти и продолжать развиваться. Например, темп игры в Испании снизился, на мой взгляд", – цитирует Симеона El Pais.

Напомним, Роналду в 2018-м променял Реал на Ювентус, а Месси прошлым летом переехал из Каталонии в Париж. Стоит отметить, что именно Атлетико Симеоне завоевал золотые медали Ла Лиги прошлого сезона.

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