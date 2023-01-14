Сторони не мають наміру завершувати співпрацю влітку 2023 року, стверджує Marca.

Атлетіко хоче з допомогою Депая позбутися баласту – Барселона категорична

Останніми тижнями активізувалися чутки про відхід Сімеоне, а оренда Жоау Феліша лише додала олії у вогонь. Втім, і сам Ель Чоло, і керівництво Атлетіко налаштовані залишитися разом, попри неоднозначні результати нинішнього сезону. Аргентинець очолює "матрацників" з грудня 2011 року, а чинний контракт розрахований до літа 2024-го.

Додамо, що Атлетіко вже вилетів з єврокубків і посідає лише шосту сходинку турнірної таблиці Прімери.

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