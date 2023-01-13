Півзахисник Атлетіко Тома Лемар може стати розмінною монетою під час переходу Мемфіса Депая з Барселони.

Мадридський клуб хоче мінімізувати свої витрати в зимове трансферне вікно, але при цьому знайти нового нападника на місце, яке звільнилось після трансферу Жоау Феліша. Форвард "каталонців" Мемфіс Депай один з пріоритетних варіантів.

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Атлетіко пропонував Барселоні обміняти 28-річного нідерландця на Тома Лемара. За словами журналіста Жерара Ромеро, "синьо-гранатових" не задовольняє такий варіант, вони хочуть лише грошову компенсацію за свого гравця.

До слова, в цьому сезоні французький півзахисник виходив на поле у складі Атлетіко 15 разів, він не відіграв жодного повного матчу (сумарно провів лише 677 хвилин). Цього Лемару вистачило, аби записати у свій актив дві результативні передачі.