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Сімеоне: Атлетіко міг досягти результату в матчі проти Реала, залишився гіркий присмак

20:26 186 Читать на русском
Сімеоне: Атлетіко міг досягти результату в матчі проти Реала, залишився гіркий присмак
Дієго Сімеоне / Marca

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями від матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала (0:1).

56’ Карім Бензема
 
56’ Карім Бензема

"Атлетіко їде з Сантьяго Бернабеу з гіркуватим присмаком, ми могли досягти позитивного результату. Я не бачив епізоду Каземіро та Морати в штрафному. Альваро замінили, тому що він сильно вдарився ногою. Він не знав, чи це травма, але відчував дискомфорт.

Реал – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Атлетіко, безумовно, стурбований ситуацією. Розуміємо, що нам потрібно ретельно працювати, щоб все змінити. Скоро повернуться деякі гравці, нам потрібно і далі боротися в Ла Лізі і Лізі чемпіонів. У мене дуже конкурентоспроможний склад, і ми, напевне, досягнемо наших цілей впродовж матчів. Ми добре виглядали в першому таймі", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Реал мінімально переграв Атлетіко (1:0) та збільшив відрив від Барселони до 6 очок.

Реал мінімально переграв Атлетіко та відірвався від Барселони на вершині Прімери

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Іспанія Реал Мадрид - Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Альваро Мората Альваро Мората Атлетіко Атлетіко
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