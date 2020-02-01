Сімеоне: Атлетіко міг досягти результату в матчі проти Реала, залишився гіркий присмак

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями від матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала (0:1).

"Атлетіко їде з Сантьяго Бернабеу з гіркуватим присмаком, ми могли досягти позитивного результату. Я не бачив епізоду Каземіро та Морати в штрафному. Альваро замінили, тому що він сильно вдарився ногою. Він не знав, чи це травма, але відчував дискомфорт.

Реал – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Атлетіко, безумовно, стурбований ситуацією. Розуміємо, що нам потрібно ретельно працювати, щоб все змінити. Скоро повернуться деякі гравці, нам потрібно і далі боротися в Ла Лізі і Лізі чемпіонів. У мене дуже конкурентоспроможний склад, і ми, напевне, досягнемо наших цілей впродовж матчів. Ми добре виглядали в першому таймі", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Реал мінімально переграв Атлетіко (1:0) та збільшив відрив від Барселони до 6 очок.

Реал мінімально переграв Атлетіко та відірвався від Барселони на вершині Прімери