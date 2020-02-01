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Симеоне: Атлетико мог достичь результата в матче против Реала, остался горький привкус

20:27 56 Читати українською
Симеоне: Атлетико мог достичь результата в матче против Реала, остался горький привкус
Диего Симеоне / Marca

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата Испании против Реала (0:1).

56’ Карим Бензема
 
56’ Карим Бензема

"Атлетико покидает Сантьяго Бернабеу с горьковатым привкусом, мы могли добиться положительного результата. Я не видел эпизода Каземиро и Мораты в штрафной. Альваро заменили, потому что он сильно ударился ногой. Он не знал, травма ли это, но чувствовал дискомфорт.

Реал – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

Атлетико, безусловно, обеспокоен ситуацией. Понимаем, что нам нужно усердно работать, чтобы все изменить. Скоро вернутся некоторые игроки, нам нужно и дальше бороться в Ла Лиге и Лиге чемпионов. У меня очень конкурентоспособный состав, и мы наверняка достигнем наших целей в течении матчей. Мы хорошо выглядели в первом тайме", – цитирует Симеоне Marca.

Напомним, Реал минимально переиграл Атлетико (1:0) и увеличил отрыв от Барселоны до 6 очков.

Реал минимально переиграл Атлетико и оторвался от Барселоны на вершине Примеры

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