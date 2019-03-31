Сімеоне: Атлетіко до останнього подиху буде боротися за перемогу в Ла Лізі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував розгромну перемогу над Алавесом (4:0) в 29-му турі чемпіонату Іспанії.

"Атлетіко провів один з найкращих виїзних матчів в сезоні. Ми прагнули атакувати і швидко створювати небезпечні моменти.

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В принципі, гравцям потрібна була така гра з конкурентоспроможним суперником. Характер перемоги порадував нас. Ми не збираємося опускати руки. Боротися – це наша природа.

Радість від того, що вболівальники на стадіоні вам аплодують, залишиться в пам'яті. Це потрібно цінувати", – цитує Сімеоне AS.

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Зауважимо, що Барселона, набравши 69 очок, очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, Атлетіко (59) перебуває на другому місці. Обом командам залишилося провести по дев'ять матчів.