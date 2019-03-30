Леганес без Луніна та Кравця впевнено переміг Хетафе: 29-й тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 29-го туру іспанської Прімери Леганес завдяки голам Міхаеля Сантоса та Хуанфрана впевнено розбив Хетафе (0:2).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 29-й тур

Хетафе – Леганес – 0:2

Голи: Сантос, 50, Хуанфран, 83

Нереалізований пенальті: Каррільйо, 18

Сельта – Вільяреал – початок о 19:30

Алавес – Атлетіко – початок о 21:45

Хетафе у рідних стінах приймав Леганес, тренер якого залишив Андрія Луніна та Василя Кравця у запасі. Українці так і не з'явилися на полі, але й без них у гостей все йшло непогано – так, вже на 18-й хвилині "пепінерос" заробили пенальті, однак Гуїдо Каррільйо з "точки" не зміг переграти голкіпера. Втім, на старті другого тайму Леганес дотиснув Хетафе – це Міхаель Сантос замкнув прекрасну передачу Хонатана Сілви. Господарі намагалися відіграти цей м'яч і змусили Куельяра зробити кілька непоганих сейвів, але на 83-й хвилині точний удар Хуанфрана в лівий нижній кут встановив остаточний рахунок зустрічі – 0:2.

Такич чином, Хетафе залишився на четвертій позиції з 46 очками, в той час як Леганес набрав 36 залікових балів та піднявся на одинадцяту сходинку в турнірній таблиці.