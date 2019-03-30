toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Леганес без Луніна та Кравця впевнено переміг Хетафе: 29-й тур Ла Ліги, матчі суботи

15:50 52 Читать на русском
Леганес без Луніна та Кравця впевнено переміг Хетафе: 29-й тур Ла Ліги, матчі суботи
Хетафе – Леганес – 0:2 / C.D. Leganés

В рамках 29-го туру іспанської Прімери Леганес завдяки голам Міхаеля Сантоса та Хуанфрана впевнено розбив Хетафе (0:2).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 29-й тур

Хетафе – Леганес – 0:2

Голи: Сантос, 50, Хуанфран, 83

Нереалізований пенальті: Каррільйо, 18

Сельта – Вільяреал – початок о 19:30

Алавес – Атлетіко – початок о 21:45

Хетафе у рідних стінах приймав Леганес, тренер якого залишив Андрія Луніна та Василя Кравця у запасі. Українці так і не з'явилися на полі, але й без них у гостей все йшло непогано – так, вже на 18-й хвилині "пепінерос" заробили пенальті, однак Гуїдо Каррільйо з "точки" не зміг переграти голкіпера. Втім, на старті другого тайму Леганес дотиснув Хетафе – це Міхаель Сантос замкнув прекрасну передачу Хонатана Сілви. Господарі намагалися відіграти цей м'яч і змусили Куельяра зробити кілька непоганих сейвів, але на 83-й хвилині точний удар Хуанфрана в лівий нижній кут встановив остаточний рахунок зустрічі – 0:2.

Такич чином, Хетафе залишився на четвертій позиції з 46 очками, в той час як Леганес набрав 36 залікових балів та піднявся на одинадцяту сходинку в турнірній таблиці.

Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Атлетіко Атлетіко Хетафе Хетафе Вільяреал Вільяреал Сельта Сельта Алавес Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Барселона
17:15
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук