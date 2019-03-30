Облак узгодив новий контракт із Атлетіко

Основний голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак продовжить виступи за "матрацників".

Словенський воротар домовився про умови нового контракту з Атлетіко, повідомляє AS.

Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків

За інформацією видання, незабаром сторони підпишуть нову угоду. Чинний контракт Облака з мадридцями дійсний до 2021 року. Зарплата словенця складатиме 10-12 млн євро. Покращити фінансові умови боси "матрацників" змушені були через постійний інтерес до 26-річного кіпера європейських топ-клубів.

У сезоні 2018/19 Ян Облак провів 28 матчів у Ла Лізі, 15 з яких – "сухі". Тричі поспіль голкіпер здобув трофей Самори – приз найкращому воротареві чемпіонату Іспанії.