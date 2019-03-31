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Симеоне: Атлетико до последнего вздоха будет бороться за победу в Ла Лиге

14:31 10 Читати українською
Симеоне: Атлетико до последнего вздоха будет бороться за победу в Ла Лиге
Диего Симеоне / фото: ФК Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над Алавесом (4:0) в 29-м туре чемпионата Испании.

 
Сауль Ньигес 5’
Диего Коста 11’
Альваро Мората 59’
Томас Партей 84’

"Атлетико провел один из лучших выездных матчей в сезоне. Мы стремились атаковать и быстро создавать опасные моменты.

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В принципе, игрокам нужна была такая игра с конкурентоспособным соперником. Характер победы порадовал нас. Не собираемся опускать руки. Сражаться – это наша природа.

Радость от того, как болельщики на стадионе вам аплодируют, останется в памяти. Это нужно ценить", – цитирует Симеоне AS.

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Заметим, что Барселона, набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, Атлетико (59) находится на втором месте. Обеим командам осталось провести по девять матчей.

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Испания Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Алавес - Атлетико
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