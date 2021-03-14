"Нам не вистачило ефективності і наполегливості. Другий тайм вийшов непоганим, ми могли виграти, але залишилися з одним очком. Мені сподобалася гра Атлетіко, особливо в другому таймі. Голкіпер Хетафе зіграв чудово, і ми не змогли забити. Для мене це не крок назад. Навпаки, ми рухаємося вперед. Нічия і перемога – це завжди позитивні результати, ми можемо додавати. Результат цієї зустрічі не був несподіванкою. У нас були небезпечні моменти, але ми не змогли їх реалізувати, тому не виграли.

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Тиск – це нормально. Ми були першими в таблиці більшу частину сезону, залишилося не так багато матчів. У Барселони були проблеми в Парижі, у клубу новий президент, але і каталонці, і Реал рухаються вперед. А ми продовжуємо нашу маленьку роботу по-своєму. За спиною Атлетіко два монстри, які націлені на наше місце. Коли команда грає добре, ми повинні зберігати спокій. Звичайно, очевидно, що Реал і Барселона не збираються програвати до кінця сезону. Ми просто будемо йти своїм шляхом", – цитує Сімеоне Marca.

До слова, після чергової втрати очок Атлетіко ризикує підпустити до себе Барселону на відстань у чотири пункти, хоча не так давно перевага "матрацників" над найближчими переслідувачами була двозначною.

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