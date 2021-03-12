Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро не молодіє і в таборі "містян" це розуміють.

Молодий нападник Атлетіко Жоау Феліш зацікавив селекціонерів Манчестер Сіті, повідомляє Eurosport.

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За португальцем "містяни" слідкують ще з часів його виступів за Бенфіку. Керівництво Сіті бачить у Жоау достойну заміну 32-річному Серхіо Агуеро, який останнім часом часто страждає від травм.

Влітку 2019-го Атлетіко придбав Феліша за 127 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги португалець провів 23 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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