Алавес не зумів втримати перемогу над Кадісом – команди забивали лише з пенальті
В рамках 27-го туру іспанської Прімери Кадіс розписав мирову з Алавесом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 27-й тур
Алавес – Кадіс – 1:1
Голи: Хоселу, 36 (пен) – Фернандес, 83 (пен)
Вилучення: Гарсія, 81 (Алавес) (друга жовта)
Реал Мадрид – Ельче – початок о 17:15
Осасуна – Вальядолід – початок о 19:30
Хетафе – Атлетіко – початок о 22:00
Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Алавес – Кадіс. Перемога у цьому матчі дозволила б господарям покинути зону вильоту, тому вони розпочали активніше. На 36-й хвилині рефері призначив одинадцятиметровий у ворота Кадіса – Сальві зіграв рукою у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Хоселу.
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Після перерви гості відчайдушно намагались повернути рівновагу і на 81-й удача їм всміхнулась – дві жовті за хвилину отримав Гарсія, а рефері на додачу призначив пенальті. Цей шанс не змарнував Фернандес, який впевнено зрівняв рахунок. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.
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