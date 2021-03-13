В рамках 27-го туру іспанської Прімери Кадіс розписав мирову з Алавесом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 27-й тур

Алавес – Кадіс – 1:1

Голи: Хоселу, 36 (пен) – Фернандес, 83 (пен)

Вилучення: Гарсія, 81 (Алавес) (друга жовта)

Реал Мадрид – Ельче – початок о 17:15

Осасуна – Вальядолід – початок о 19:30

Хетафе – Атлетіко – початок о 22:00

Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Алавес – Кадіс. Перемога у цьому матчі дозволила б господарям покинути зону вильоту, тому вони розпочали активніше. На 36-й хвилині рефері призначив одинадцятиметровий у ворота Кадіса – Сальві зіграв рукою у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Хоселу.

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Після перерви гості відчайдушно намагались повернути рівновагу і на 81-й удача їм всміхнулась – дві жовті за хвилину отримав Гарсія, а рефері на додачу призначив пенальті. Цей шанс не змарнував Фернандес, який впевнено зрівняв рахунок. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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