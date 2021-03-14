"Нам не хватило эффективности и настойчивости. Второй тайм получился неплохим, мы могли выиграть, но остались с одним очком. Мне понравилась игра Атлетико, особенно во втором тайме. Голкипер Хетафе сыграл прекрасно, и мы не смогли забить. Для меня это не шаг назад. Напротив, мы движемся вперед. Ничья и победа – это всегда положительные результаты, мы можем добавлять. Результат этой встречи не был неожиданностью. У нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать, поэтому не выиграли.

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Давление – это нормально. Мы были первыми в таблице большую часть сезона, осталось не так много матчей. У Барселоны были проблемы в Париже, у клуба новый президент, но и каталонцы, и Реал движутся вперед. А мы продолжаем нашу маленькую работу по-своему. За спиной Атлетико два монстра, которые нацелены на наше место. Когда команда играет хорошо, мы должны сохранять спокойствие. Конечно, очевидно, что Реал и Барселона не собираются проигрывать до конца сезона. Мы просто будем идти своим путем", – цитирует Симеоне Marca.

К слову, после очередной потери очков Атлетико рискует подпустить к себе Барселону на расстояние в четыре пункта, хотя не так давно преимущество "матрасников" над ближайшими преследователями было двузначным.

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