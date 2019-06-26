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Сіллессен офіційно перейшов у Валенсію

26 червня 23:08 308 Читать на русском
Сіллессен офіційно перейшов у Валенсію
Яспер Сіллессен (зліва) / Фото офіційного сайту Валенсії

Нідерландець Яспер Сіллессен змінив Барселону на Валенсію.

Левантійський клуб на офіційному сайті оголосив про перехід 30-річного гравця.

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Контракт новачка "кажанів" розрахований до 2023 року, клаусула – 80 мільйонів євро. Барселона за свого вже екс-голкіпера отримала 35 мільйонів євро. Сіллессен був дублером Марка-Андре тер Штегена і майже не грав у цьому сезоні. Втім, нідерландець захищав ворота каталонців у фіналі цьогорічного Кубка Іспанії, який вони програли саме Валенсії.

Нагадаємо, голкіпер збірної Нідерландів прийшов до Барселони у 2016 році з амстердамського Аякса.

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