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Валенсія висунула свої умови Рафіньї – хавбек хоче покинути Барселону

18:19 359 Читать на русском
Валенсія висунула свої умови Рафіньї – хавбек хоче покинути Барселону
Рафінья / Reuters

Бразильцю доведеться піти на певні поступки, щоб змінити команду.

"Кажани" підпишуть Рафінью, якщо він погодиться на зменшення зарплатні, інформує Marca.

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26-річний гравець заробляє близько 3 млн євро в рік в Барселоні, однак Валенсія не може собі дозволити виплачувати таку суму. Їхній тренер Марселіно розглядає Рафінью як заміну Дані Парехо в центрі півзахисту, тому клуб не хоче платити йому високу зарплату.

Барселона прагне продати хавбека якомога швидше, щоб остаточно визначитися зі складом на наступний сезон.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Рафінья Рафінья Валенсія Валенсія
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