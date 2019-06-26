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Силлессен официально перешел в Валенсию

23:09 14 Читати українською
Силлессен официально перешел в Валенсию
Яспер Силлессен (слева) / Фото официального сайта Валенсии

Голландец Яспер Силлессен сменил Барселону на Валенсию.

Левантийский клуб на официальном сайте объявил о переходе 30-летнего игрока.

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Барселона за своего уже экс-голкипера получила 35 миллионов евро. Силлессен был дублером Марка-Андре тер Штегена и почти не играл в этом сезоне. Впрочем, голландец защищал ворота каталонцев в финале Кубка Испании этого года, который они проиграли именно Валенсии.

Напомним, голкипер сборной Нидерландов пришел в Барселону в 2016 году из амстердамского Аякса.

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Теги
Валенсия Валенсия Барселона Барселона Испания Трансферы Яспер Силлессен Яспер Силлессен
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