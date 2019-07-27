Сіллессен: Мессі може змусити тебе відчувати себе неповноцінним

Екс-голкіпер Барселони Яспер Сіллессен, який зараз захищає кольори Валенсії, назвав причини, які змусили його покинути каталонський клуб.

"Я не сумую за Барселоною. Я у Валенсії всього кілька тижнів, але тут є все, що мені потрібно. Основне – це можливість отримувати постійну ігрову практику. Для мене перехід з Барси у Валенсію – крок вперед у кар'єрі.

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Тренування з Мессі часом допомагали вдосконалюватися, але іноді не дуже. Мессі це Мессі. Він може зробити вас кращим, але в той же час може змусити відчувати себе неповноцінним", – цитує Сіллессена AS.

Нагадаємо, нідерландський голкіпер приєднався до "кажанів" цього літа, натомість Барселона підписала бразильця Нето, який захищав ворота Валенсії у минулому сезоні.

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