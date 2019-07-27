toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Силлессен: Месси может заставить тебя чувствовать себя неполноценным

00:23 18 Читати українською
Силлессен: Месси может заставить тебя чувствовать себя неполноценным
Лионель Месси и Яспер Силлессен / Фото Pinterest

Экс-голкипер Барселоны Яспер Силлессен, который сейчас защищает цвета Валенсии, назвал причины, которые заставили его покинуть каталонский клуб.

"Я не скучаю по Барселоне. Я в Валенсии всего несколько недель, но здесь есть все, что мне нужно. Главное – это возможность получать постоянную игровую практику. Для меня переход из Барсы в Валенсию – шаг вперед в карьере.

Месси с детьми сыграл против своей собаки – эффектное видео победы пса

Тренировки с Месси иногда помогали совершенствоваться, но иногда не очень. Месси это Месси. Он может сделать вас лучше, но в то же время может заставить чувствовать себя неполноценным", – цитирует Силлессена AS.

Напомним, нидерландский голкипер присоединился к лагерю "летучих мышей" этим летом, вместо Яспера Барселона подписала бразильца Нето, который защищал ворота Валенсии в прошлом сезоне.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

blog_ava
Будучность – Заря: онлайн-видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации ЛЕ – как это было
26 июля
1801
Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Яспер Силлессен Яспер Силлессен Валенсия Валенсия Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Арсенал
01:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук