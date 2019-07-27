Силлессен: Месси может заставить тебя чувствовать себя неполноценным

Экс-голкипер Барселоны Яспер Силлессен, который сейчас защищает цвета Валенсии, назвал причины, которые заставили его покинуть каталонский клуб.

"Я не скучаю по Барселоне. Я в Валенсии всего несколько недель, но здесь есть все, что мне нужно. Главное – это возможность получать постоянную игровую практику. Для меня переход из Барсы в Валенсию – шаг вперед в карьере.

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Тренировки с Месси иногда помогали совершенствоваться, но иногда не очень. Месси это Месси. Он может сделать вас лучше, но в то же время может заставить чувствовать себя неполноценным", – цитирует Силлессена AS.

Напомним, нидерландский голкипер присоединился к лагерю "летучих мышей" этим летом, вместо Яспера Барселона подписала бразильца Нето, который защищал ворота Валенсии в прошлом сезоне.

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