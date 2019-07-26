Мессі з дітьми зіграв проти свого собаки – ефектне відео перемоги пса

Схоже, у будинку форварда Барселони Ліонеля Мессі навіть домашні улюбленці рівняються на господаря.
Ліонель Мессі вирішив підтримувати форму під час міжсезоння за допомогою своїх дітей та собаки.
"Мессі поводився як звичайний тато", – юний фанат провів день з форвардом Барселони на Карибах
Всі дійові особи перепасовувались між собою, а величезний собака з кличкою Халк намагався відібрати м'яч.
Незважаючи на свої габарити, Халку все-таки вдолось відібрати м'яч у зіркового форварда та його потомків.
Вашій увазі відео фіаско Ліонеля Мессі.
Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні