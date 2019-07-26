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Мессі з дітьми зіграв проти свого собаки – ефектне відео перемоги пса

19:51 178 Читать на русском
Мессі з дітьми зіграв проти свого собаки – ефектне відео перемоги пса
Мессі та Халк / Фото з соцмереж

Схоже, у будинку форварда Барселони Ліонеля Мессі навіть домашні улюбленці рівняються на господаря.

Ліонель Мессі вирішив підтримувати форму під час міжсезоння за допомогою своїх дітей та собаки.

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Всі дійові особи перепасовувались між собою, а величезний собака з кличкою Халк намагався відібрати м'яч.

Незважаючи на свої габарити, Халку все-таки вдолось відібрати м'яч у зіркового форварда та його потомків.

Вашій увазі відео фіаско Ліонеля Мессі.

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