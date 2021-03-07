Форвард Маріуполя та молодіжки "синьо-жовтих" Данило Сікан зазнав серйозного пошкодження у матчі 17-го туру проти Ворскли.

У вчорашньому поєдинку зіткнулись Олександр Скляр та Данило Сікан. Як наслідок, останнього чи не одразу забрали в лікарню.

Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1

19-річному форварду діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи, повідомляє аналітик збірної України U-21 Євген Гресь у своєму Facebook. Наразі терміни відновлення Сікана невідомі.

У поточному сезоні Данило провів 15 матчів у футболці Маріуполя, в яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

Зауважимо, матч Маріуполь – Ворскла виявився фатальним і для Георгія Цітаішвілі, який зламав ногу та вибув майже до кінця цьогорічної кампанії УПЛ.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму