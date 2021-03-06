Поєдинок Маріуполь – Ворскла стартував о 14:00. Гра проходила в Полтаві – відповідно, Маріуполь, який продовжує реконструкцію своєї арени, був лише номінальним господарем гри. На момент початку гри Ворскла посідала 5 місце турнірної таблиці (25 пунктів), а приазовці йшли 9-ми (17 очок). Команда Юрія Максимова не програвала вже 4 поєдинки чемпіонату поспіль, а от підопічні Остапа Маркевича вже призабули смак перемог – востаннє Маріуполь набирав 3 очки ще 27 листопада у матчі зі Львовом. Після цього приазовці набрали тільки 1 заліковий бал у 5-ти поєдинках УПЛ. До слова, поєдинок першого кола завершився нульовою нічиєю.

Георгій Цітаішвілі вперше з моменту переходу до Ворскли розпочав матч у запасі, натомість Юрій Максимов випустив двох форвардів – Кулача і Степанюка. Замість динамівця на правій бровці діяв Ігор Пердута, який закривав весь фланг. У Маріуполя дискваліфікованого Чоботенка замінив Сагуткін.

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Перший напівмомент виник біля воріт Маріуполя вже на стартовій хвилині, але спроба Степанюка вийшла вкрай невдалою. А от другий момент був гострішим. Альюн класною діагоналлю запустив Кулача правим флангом, Владислав навісив на Пуцліна, який зряче бив головою. В останній момент на шляху м'яча опинився захисник – кутовий. Ще один удар – цього разу Тілля – теж був заблокований. Біля протилежних воріт ледь не наварив каші Різник – голкіпер Ворскли вибивав м'яч і влучив у Сікана, від якого круглий залишив межі поля.

На 13-й хвилині підопічні Максимова заробили право на вбивчий стандарт. Просто по центру воріт, поблизу лінії півкола перед штрафним. До м'яча підійшов Олів'є Тілль, який пробив на силу, і прогадав – стінка прийняла на себе постріл люксембуржця. Словом, значно активніше діяла Воркла у стартовий відрізок гри. Маріуполь лише відбивався, хоча команда Остапа Маркевича не без успіху намагалася пресингувати суперників на чужій половині. Ближче до середини тайму приазовці відвели гру від власних воріт, перемістивши її в центр поля.

Серія стандартів біля воріт обох команд не принесла успіху – як і раніше, без ударів у площину. Загострив ситуацію Тілль, який прорвався лівим флангом, але хавбек не зумів віддати точний пас у штрафний.

34-та хвилина стала трагічною для Маріуполя. Кулач тікав на побачення з Гальчуком і, здавалося, затягнув з ударом, але впав після контакту з Олексієм Биковим. Денис Шурман показав пряму червону захиснику приазовців та вказав на 11 метрів. Суперечливий епізод, але VAR на поєдинку не було. Сам Кулач впевнено реалізував пенальті і вивів полтавців вперед. Владислав забиває у третьому матчі поспіль, а в поточному чемпіонаті це 9-й гол для нього – стільки ж у Шахаба, а в Циганкова тільки на один більше.

Остап Маркевич змушений був реагувати. Замість Максима Чеха вийшов Марк Мампассі, який дебютував на професіональному рівні. Ще одна заміна вийшла вимушеною – замість Данила Сікана, який отримав пошкодження, вийшов Андрій Кулаков. Маріуполь до перерви створив один момент, проте удар Танковського заблокували. 0:1 після першого тайму та й ще й вилучення в Маріуполя.

По перерві перший момент був біля воріт Різника. Кіпер потягнув удар Тілля зі штрафного. А от стандарт у виконанні Кане був дуже невдалим – малієць впав, виконуючи удар. Тілль головою замикав навіс Пердути, але не влучив у ближній кут! Ворскла була ближчою до другого м'яча, ніж Маріуполь до першого. Удар Кулача з гострого кута парирував Гальчук.

Максимов кинув у бій Георгія Цітаішвілі – чемпіон світу вийшов на 67-й хвилині замість Руслана Степанюка. Тут же вінгер впав у штрафному приазовців, але Шурман не призначив другий 11-метровий. Маріуполь відповів ударом Мишньова з ходу – захисники заблокували, а падіння Кулакова залишилося без уваги арбітра. Теж суперечливий епізод – здалося, що Яворський зіграв у ногу гравця Маріуполя.

На 78-й хвилині команда Маркевича залишилася вдев'ятьох. Танковський, маючи жовту, пішов у невиправданий підкат проти Цітаішвілі. Друга жовта для хавбека – шанси Маріуполя бодай на нічию знизилися до мінімуму. За кілька хвилин Георгій знову отримав по ногах і вже не зумів продовжити гру через пошкодження. У заключні хвилині полтавці могли знімати всі питання, але на висоті був Євген Гальчук.

Зрештою, епізод із пенальті і вилученням Бикова став ключовим – Маріуполь у меншості мав не так багато шансів на очки. Ворскла здобула другу перемогу поспіль, набрала 28 пунктів та піднялася на 4 місце, потіснивши Десну. Маріуполь наразі 9-й – 17 очок.

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