Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1
Ворскла мінімально перемогла Маріуполь у 17 турі УПЛ. Дивіться відео гола та головних моментів матчу.
Команди не надто тішили великою кількістю гольових моментів, тому роль головної дійової особи на себе взяв рефері Денис Шурман. На 34 хвилині Кулач виривався на рандеву з голкіпером, але перед ударом його рукою відштовхнув Биков – пенальті і пряма червона захиснику Маріуполя. Сам постраждалий вдало пробив з "позначки".
Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму
Азовці майже не атакували після перерви, а на 79 хвилині втратили ще одного гравця. Танковський у підкаті скосив Цітаішвілі та побачив перед собою другу жовту. На жаль, у цьому епізоді травм зазнали обидва гравці. Фінальний свисток Шурмана зафіксував перемогу Ворскли з рахунком 1:0.