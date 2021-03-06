Команди не надто тішили великою кількістю гольових моментів, тому роль головної дійової особи на себе взяв рефері Денис Шурман. На 34 хвилині Кулач виривався на рандеву з голкіпером, але перед ударом його рукою відштовхнув Биков – пенальті і пряма червона захиснику Маріуполя. Сам постраждалий вдало пробив з "позначки".

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму

Азовці майже не атакували після перерви, а на 79 хвилині втратили ще одного гравця. Танковський у підкаті скосив Цітаішвілі та побачив перед собою другу жовту. На жаль, у цьому епізоді травм зазнали обидва гравці. Фінальний свисток Шурмана зафіксував перемогу Ворскли з рахунком 1:0.