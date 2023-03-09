"Чи правда, що після хет-трику Металісту я забрав той м'яч до себе та поклав десь у таємному місці у бабусі? Там не таємне, просто місце, де усі мої нагороди. Там поклав 2 м'ячі й все. Немає ніякого магічного місця, просто столик, де усі нагороди за все моє життя у футболі.

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Який для мене найдорожчий трофей за усю кар'єру? Думаю, медаль молодіжного чемпіонату світу, яку я віддав (Сікан виставив медаль на благодійний аукціон, де її придбала німецька Ганза, за яку він виступав в оренді, – прим.). Але у мене ще є срібна бутса турніру", – розповів Сікан у програмі "Один на один".

Нагадаємо, у поточному сезоні Данило провів за Шахтар 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 1 асист.

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