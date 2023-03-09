"Правда ли, что после хет-трика Металлиста я забрал тот мяч к себе и положил где-то в тайном месте у бабушки? Там не тайное, просто место, где все мои награды. Там положил 2 мяча и все. Нет никакого магического места, просто столик, где все награды за всю мою жизнь в футболе.

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Какой для меня самый дорогой трофей за всю карьеру? Думаю, медаль молодежного чемпионата мира, которую я отдал (Сикан выставил медаль на благотворительный аукцион, где ее приобрела немецкая Ганза, за которую он выступал в аренде, – прим.) Но у меня еще есть серебряная бутса турнира", – рассказал Сикан в программе "Один на один".

Напомним, в текущем сезоне Даниил провел за Шахтер 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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