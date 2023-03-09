"У юності я проходив стажування і в ПСЖ, і у Вільяреалі. Це був тижневий цикл тренувань, а у Вільяреалі двосторонку ще грав.

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Чесно, сам не розумію, як туди потрапив. Мені сказали летіти на стажування з Вільяреалом, потім – у ПСЖ. Я прилетів у Францію з мамою, і нічого такого – база, є жіночий футбол, американський. Там U-19, U-21, всі грають.

Там просто беруть більше афроамериканців і тренують їх. Ну, тренування такі самі, різниці жодної, вони не сильніші за ту академію, яка була тоді у мене в Карпатах. У ПСЖ мене тоді називали Неймаром.

А от школу Вільяреала я взагалі не зрозумів. У них там просто велика академія, і туди приїжджають з усього світу. Звичайно, вони можуть вирощувати футболістів. Коли з усього світу приїдуть в Карпати, то... Але ж не будуть приїжджати.

Якщо у нас в Україні кидають м'яч і маленькі діти займаються чим хочуть, то там пояснюють, щоб один давав передачу туди, інший біг за спину. Вони грають у футбол три на три й весь час так роблять. Це вразило мене. Нестандартно, що їх уже в такому віці вчать, щоб голова працювала", – розповів Сікан у програмі "Один на один".

Нагадаємо, Данило – випускник футбольної школи Карпат, де й розпочав професіональну кар'єру.

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