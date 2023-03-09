Шахтар зустрічається з Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Читайте анонс та прогноз матчу в цій новині на "Футбол 24".

Шахтарю пророчили катастрофічний сезон, з ганебними поразками та вильотом із єврокубків ще восени. Донеччани ж, усім ворогам назло, видали по-справжньому казкову кампанію – команда до останнього боролася за вихід у плей-оф ЛЧ, продала Мудрика в АПЛ за рекордну суму, але й без нього продовжила творити магію в Європі. Інакше прохід Ренна в 1/16 фіналу ЛЄ не назвати, враховуючи фантастичний порятунок на останніх хвилинах та три сейви Трубіна в серії пенальті.

Шахтар – Фейєнорд: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Звісно, французи перебували у затяжній кризі, а другий матч можна назвати відскоком – але не варто знецінювати тріумф "гірників". По-перше, Ренн мав в чотири рази дорожчий склад. По-друге, підопічні Ігора Йовічевіча продемонстрували дуже хороший футбол у варшавській зустрічі, дотримавшись своїх осінніх стандартів якості (і це без Мудрика!).

Шахтар використовує все ту ж систему білд-апу з опусканнями центрхавів, все так уже усуває вразливого Степаненка від просування в першій фазі й досі вибудовує атаку з високими позиціями флангових виконавців. В структурі гри Шахтаря змінились лишень деякі акценти.

Щоправда, старі вразливості теж залишились на місці – "помаранчево-чорні" сильні в контргрі, однак позиційний наступ шкутильгає. Крім того, донеччани слабко тримаються під інтенсивним пресингом, а всі нідерландські команди саме ним і славляться.

Індивідуальні помилки захисників також нікуди не поділись. Остання проблема дає про себе знати навіть в УПЛ, де ніхто "гірників" не пресингує. Аутсайдерський Минай, наприклад, декілька разів міг покарати за привози того ж Бондара. Прості помилки на рівному місці характерні для оборони "помаранчево-чорних", а сьогодні вона ще й залишилась без більшої частини лідерів.

З іншого боку, варто відзначити шикарну готовність Шахтаря до весняної частини сезону. Команда витримала дуже важке протистояння з Ренном, а в чемпіонаті влаштувала два розгроми із сумарним рахунком 11:1.

Звісно, то лише Минай і Металіст 1925, однак донеччани не влаштували б таку різанину, якби не перебували в топовій формі. Це неабияк тішить перед битвою з Феєнордом.

Деякі журналісти раділи такому жеребу для "гірників". Мовляв, могли отримати когось значно потужнішого, а так ще можна і в чвертьфінал ЛЄ залізти – Фейє ж не набагато кращий за Ренн! Ну не можуть в Україні без зневаги до клубів, які не грають в топ-4 АПЛ чи топ-2 Ла Ліги.

Поспішаємо вас розчарувати – Шахтар отримав дуже серйозного суперника. Роттердамці лідирують в чемпіонаті Нідерландів, зазнавши всього однієї поразки. Вони поступилися ПСВ в шаленій перестрілці (3:4), але це сталося ще на початку вересня. Після цього Феєнорд переміг АЗ (третю команду ліги) і розписав нічию з Аяксом (1:1).

Остання ж поразка Фейєнорда загалом датується 27 жовтня – колектив програв Штурму в Лізі Європи. При цьому Роттердам виграв складну й дивну групу з Лаціо та Мідтьюланном (там усі набрали по 8 очок) – до речі, у себе вдома нідерландці перемогли "орлів". Не слід забувати і про фінал Ліги конференцій-2022, в якому вони виглядали значно краще за Рому.

Важко навіть знайти вразливі місця у Феєнорда. Доволі часто у середняків є проблеми в захисті, але й тут все сумно – менше за роттердамців у Ередивізі пропустив тільки Твенте (аналогічна ситуація склалась і в групі Ліги Європи).

Не дивно, що тренером роттердамців – Арне Слотом – зацікавились в АПЛ. Ось такий от "прохідний" суперник у Шахтаря.

У Феєнорда пресинг значно кращий за той, який демонстрував Ренн. Кількість і точність пасів з просуванням дуже висока. Тим не менш, у підопічних Арне Слотта є невеличкі проблеми з контролем після втрат – а значить Шахтарю буде де розбігатись. Ну а більшого "гірникам" зараз і не треба.

Кадрова ситуація

Шахтар зіткнувся з катастрофічною ситуацією в задній лінії. Через травми не зіграють Бондар, Михайліченко й Конопля, в той час як участь Матвієнка перебуває під сумнівом. Усі чотири захисники – основні.

При цьому без Миколи у донеччан буде просідати не тільки робота в обороні, а й просування м'яча. Матвієнко є одним з найкращих у Європі в цьому аспекті.

Навіть молодий Козик підвернув гомілкостоп, тож зараз у донеччан залишаються доступними тільки Ракицький та Тейлор. Ймовірно, в лінію оборони доведеться сідати Степаненку, а Матвієнку доведеться вийти на поле навіть із застудою. Якщо ж ні, то теоретично прикрити позицію лівого фулбека міг би Судаков, який епізодично звалюється в цю зону.

Феєнорду не допоможуть опорник Тімбер та голкіпер Бейлов. Обидва – гравці основи, але роттердамці здатні пережити їхню втрату (хоча вона є дуже неприємною для Арне Слота). Всі інші лідери готові до гри.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Феєнорд

Шахтар: Трубін – Тейлор, Степаненко, Ракіцький, Матвієнко – Назарина, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Траоре

Фейєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Ділросун – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Ми б відверто збрехали, якби поставили на перемогу Шахтаря. Нічию втримати теж буде важко – занадто вже потужний цей Фейєнорд і занадто крихкою є оборона донеччан. Навіть основа мала б серйозні проблеми, а в нинішній конфігурації очікувати на відсутність пропущених голів не варто. Станеться диво, якщо нідерландці не заб'ють.

Чи зможуть "гірники" відповісти своїм голом? Якби основні латералі не загриміли в лазарет, то чому б ні? Донеччани у єврокубках забивають навіть за найбільш несприятливих умов.

Втім, Коноплі й Михайліченка немає, а от Фейєнорд може похизуватись надзвичайно потужною обороною. Пробити її надзвичайно складно, однак шанси на контрвипад у нашого колективу з'являтимуться – виліт опорника Тімбера стався дуже вчасно.

Від Шахтаря сьогодні можна очікувати гри в "автобусі". В останніх двох матчах Фейєнорд забивав пізно й лишень один раз, тож шанси зіграти "сухо" не виглядають нульовими. Тим не менш, вони й невисокі, враховуючи кадрову ситуацію. Саме тому більше вірогідною здається перемога підопічних Арне Слотта з різницею в один м'яч.

На жаль, це об'єктивна оцінка сил. Ми дуже хочемо, щоб "гірники" знову осоромили журналістів з їхніми скептичними прогнозами. Логіки в футболі немає – будемо сподіватись, що цей закон знову спрацює в нашу користь.

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