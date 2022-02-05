"Після оренди в Ганзі я мушу повернутися в розташування Шахтаря. Напевно, розмовлятиму з клубом, щоб улітку був трансфер. Хочеться грати.

Сікан офіційно перейшов у Ганзу

Де Дзербі? Він побажав мені удачі. В принципі, вже до зборів і я розумів, і тренер знав, що можу піти, бо мені хочеться більше ігрової практики. На першому зборі я вже з командою мало тренувався, більше індивідуально", – розповів Сікан у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Данило приєднався до німецького клубу на правах оренди до кінця сезону. Ганза після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці Другої Бундесліги 14-ту сходинку.

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