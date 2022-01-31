Ще один українець спробує легіонерського хліба. Данило Сікан перебрався у Німеччину.

Форвард Шахтаря продовжить кар'єру у Ганзі, повідомляє офіційний сайт німецької команди.

Сікан завершує перехід в Бундеслігу – форвард Шахтаря може отримати німецьке громадянство

20-річний нападник перейшов до ростоцького клубу на правах оренди до кінця сезону-2021/22.

У поточній кампанії Сікан провів за Шахтар 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

До слова, Ганза виступає у Другій Бундеслізі. Після 20-ти турів команда посідає у турнірній таблиці 14-ту сходинку.

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