"После аренды в Ганзе я должен вернуться в расположение Шахтера. Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть.

Сикан официально перешел в Ганзу

Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально", – рассказал Сикан в интервью meta-ratings.

Напомним, Даниил присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона. Ганза после 20-ти туров занимает в турнирной таблице Второй Бундеслиги 14-е место.

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