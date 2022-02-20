Чемпіонат Німеччини 2021/22. Друга Бундесліга.

Дармштадт – Ганза – 1:1

Голи: Кемпе, 24 – Сікан, 65

Ганза зуміла врятуватись у зустрічі з одним з лідерів першості – Дармштадт посідає третю сходинку та відстає від першого Вердера на 1 пункт. Початок гри був за фаворитом – Кемпе на 24 хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Сікан не допоміг Ганзі встояти проти Вердера – українець отримав чергові хвилини і надихнув партнерів на гол престижу

Перевернув гру вихід Данила Сікана на 63 хвилині. Вже через 2 хвилини українець зрівняв рахунок: після подачі з кутового форвард в дотик пробив у кут воріт – голкіпер не зміг відбити. Ще через 4 хвилини Сікан отримав жовту картку, а Ганза зуміла втримати нічийний рахунок у зустрічі.

Слід зазначити, що 27 зіграних хвилин дозволили українцю стати другим найкращим гравцем Ганзи у матчі – виступ Сікана оцінили у 7,4 бала (вище лише у Найдхарта – 7,5). Данило завдав одного удару, який і став результативним, має 1 вдалу спробу дриблінгу, 21 дотик до м'яча, виграв 4 з 6 дуелей за м'яч та двічі виграв верхову боротьбу з 3 спроб. Сильно підвела точність передач – лише 55%.

Таким чином, Дармштадт залишився третім з 41 пунктом, а Ганза з 25 очками все ще тримається поблизу зони вильоту.

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