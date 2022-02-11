Німеччина, Друга Бундесліга, 22-й тур

Ганза – Вердер – 1:2

Голи: Майснер, 83 – Дукш, 54, Фуллькруг, 74

Ярмоленко відзначився голом та безглуздим вилученням за Вест Хем U-23

У матчі 22-го туру другого за силою німецького дивізіону Ганза приймала Вердер. Незначна перевага бременців у першому таймі не дозволила їм втілити це у забиті голи. Як наслідок, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Після відпочинку "музикантам" вдалось пробити оборону господарів і Дукш вивів Вердер вперед – помітивши, що голкіпер вийшов далеко з воріт, він парашутом закинув сферу в самісіньку дев'ятку. За 20 хвилин Фуллькруг подвоїв перевагу гостей – в оточенні двох захисників, які закривали огляд голкіперу, він з-за меж штрафного пробив у лівий кут під воротаря.

Катастрофічна ситуація змусила наставника Ганзи випускати ще одного форварда і на полі на 75-й хвилині з'явився Данило Сікан. До слова, Дукш міг знімати всі питання щодо переможця, але трохи не розрахував і пробив вище вже порожніх воріт. Саме після виходу українця господарям вдалось відквитати один гол – Майснер з району одинадцятиметрової позначки запалив надію в серцях ростоцьких уболівальників. На більше, однак, не вистачило ані сили, ані часу.

Як наслідок, поразка опустила Ганзу на 13 сходинку, натомість Вердер впевнено очолив турнірну таблицю Другої Бундесліги.

Нагадаємо, цей матч став другим для Сікана у складі Ганзи. У попередньому турі українець прийняв участь в розгромі дрезденського Динамо.

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