Форвард Ганзы Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, помог спасти ничью в матче 23-го тура Второй Бундеслиги.

Чемпионат Германии 2021/22. Вторая Бундеслига.

Дармштадт – Ганза – 1:1

Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65

Ганза сумела спастись во встрече с одним из лидеров первенства – Дармштадт занимает третье место и отстает от первого Вердера на 1 пункт. Начало игры было за фаворитом – Кемпе на 24 минуте открыл счет во встрече.

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Перевернул игру выход Данила Сикана на 63-й минуте. Уже через 2 минуты украинец сравнял счет: после подачи с углового форвард в касание пробил в угол ворот – голкипер не смог отбить. Спустя еще 4 минуты Сикан получил желтую карточку, а Ганза сумела удержать ничейный счет во встрече.

Стоит отметить, что 27 сыгранных минут позволили украинцу стать вторым лучшим игроком Ганзы в матче – выступление Сикана оценили в 7,4 балла (выше всего у Найдхарта – 7,5). Даниил нанес один удар, который и стал результативным, имеет 1 удачную попытку дриблинга, 21 касание мяча, выиграл 4 из 6 дуэлей за мяч и дважды выиграл верховую борьбу с 3 попыток. Сильно подвела точность передач – всего 55%.

Таким образом Дармштадт остался третьим с 41 пунктом, а Ганза с 25 очками все еще держится вблизи зоны вылета.

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