"Гол був дуже важливим для нас. Сікан гарно влучив. Він дуже добре зіграв у тому епізоді. Хоч він і невисокий, але вдало зіграв головою. Правильно діяв тілом.

Сікан дебютним голом врятував Ганзу від поразки – українець забив через 2 хвилини після виходу на заміну

Сікан дає нам те, що потрібно команді. Може пробити по воротах, працює і без м’яча. Це було особливо важливо у матчі проти Дармштадта, який завжди нав’язує багато верхової боротьби, проти них незручно грати. Сікан зробив гарну роботу", – цитує Гертеля Bild.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Другої Бундесліги проти Дармштадта українець вийшов на заміну на 63-й хвилині і за дві хвилини відзначився дебютним голом за Ганзу, врятувавши її від поразки.

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