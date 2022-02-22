"Гол был очень важным для нас. Сикан хорошо попал. Он очень хорошо сыграл в том эпизоде. Хоть он и невысокий, но удачно сыграл головой. Правильно действовал телом.

Сикан дебютным голом спас Ганзу от поражения – украинец забил спустя 2 минуты после выхода на замену

Сикан дает нам то, что нужно команде. Может пробить по воротам, работает и без мяча. Это было особенно важно в матче против Дармштадта, который всегда навязывает много верховой борьбы, против них неудобно играть. Сикан проделал хорошую работу", – цитирует Хертеля Bild.

Напомним, в матче 23-го тура Второй Бундеслиги против Дармштадта украинец вышел на замену на 63-й минуте и через две минуты отметился дебютным голом за Ганзу, спасши ее от поражения.

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