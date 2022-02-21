1. Кейн поставив Етіхад на коліна. Грандіозний матч Харрі. Він відпрацьовував на власній половині, розганяв атаки (який пас перед першим голом!) і водночас завершував їх (два голи ударами впритул + ще один не зарахований). Тоттенхем у компенсований час пропустив з пенальті, але вирвав перемогу в неймовірно емоційному поєдинку. В АПЛ раптом з'явилася чемпіонська інтрига. Сіті вперше з жовтня програв, а Ліверпуль красивими голами у ворота Норвіча продовжив переможну серію. У Клоппа всього лиш -3 за втраченими – нічого ще не втрачено.

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2. У ПСЖ не вистачило мотивації. Обіграли Реал, а тут треба їхати в гості до Нанта. Почеттіно має достатньо футболістів для рутинних матчів, але вирішив випустити зіркове тріо. І прогадав. Нант не закривався, сміливо атакував сам і давав простір для атак Парижу. Аутсайдеру пощастило забити свої три і пропустити тільки один у відповідь (голкіпер Ляфон зробив 8 сейвів і отримав десятку від L’Équipe), але Мбаппе і Мессі теж не були достатньо ефективними. Про Неймара можна й не говорити – такі рахітні пенальті давно не попадали на очі.

3. Обкрадений Маліновський. Фіорентина – найбільш незручний суперник Аталанти. Бергамаски програли "фіалкам" всі три матчі сезону. Гасперіні вважає, що проблема в суддях. Питання до арбітрів дійсно є – і польові судді, і VAR скасували гол Маліновського, хоча більшість експертів пишуть про пасивний офсайд. На офіційному сайті клубу з'явилася публікація: "Судіть самі". Втім, навіть з голом Руслана Аталанта максимум могла розраховувати на нічию. Фіорентина грала краще і карала гостей у перехідних фазах.

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині

4. Барселона набирає, Обамеянг повертається. Габонець забив на клубному рівні вперше за 4 місяці. Вистрелив зразу хет-триком по Валенсії (хоча гол Педрі йому відверто подарували). Барса в останніх матчах вже має обриси тієї команди, яку хоче побудувати Хаві. Однак захоплюватися рано – що Наполі, що Валенсія створили каталонцям комфортні умови, віддавши м'яч. Так чи інакше, локальні успіхи дуже важливі. Вони посилюють віру футболістів і вболівальників в ідею Хаві.

5. "Джмелі" показали жало. Футболісти Борусії на тижні осоромилися в Лізі Європи та піддалися нещадній критиці від керівництва клубу. Реабілітуватися вдалося швидко – Дортмунд шістьма голами розніс Гладбах. Ройс знову проявив лідерські якості: 2 голи + 3 асисти від капітана. Матч був не таким однозначним, БМ до перерви грала на рівних, але зарядженість "жовто-чорних" далася взнаки. Про боротьбу за чемпіонство все одно заїкатися не варто, нехай навіть Баварія помучилася з Гройтер Фюртом.

6. Манчестер Юнайтед навчився вигравати виграшні поєдинки. Посеред тижня дисперсія повернула "дияволам" очки: після негативних результатів у хороших матчах прийшов позитивний результат у невиразному матчі з Брайтоном. А на вихідних МЮ яскраво переграв Лідс. Б'єлса – зручний суперник, але важливо інше. Юнайтед традиційно сильно провели перший тайм, потім традиційно просіли в другому, однак вперше за останній час повернули собі контроль над грою. Чудовий знак. І команда вже в зоні ЛЧ.

7. Скудетто нікому не потрібне? Всі лідери Серії А втратили очки. Інтер вдома програв грозі авторитетів – Сассуоло знову створив сенсацію та підсвітив проблеми "нерадзуррі" з реалізацією. Мілан подарував нічию найгіршій команді ліги, але зберіг перше місце. Наполі вже сьогодні не скористався осічками конкурентів. Виїзд на Сардинію взагалі міг завершитися поразкою – Осімхен на останніх хвилинах врятував одне очко. Ювентус за звичкою записав себе до лідерів Серії А і також спіткнувся – нічия в дербі з Торіно.

8. Однакові, але різні перемоги мадридських грандів. Атлетіко на полі Осасуни повернувся до фірмового образу антигероя: 5 ударів, 3 голи. Суперник весь матч товк матрац і нічого не добився, а хлопці Сімеоне зробили кілька уколів. Найкрасивіший вийшов у Суареса – в дотик з центра поля. Реал навпаки довго возив Алавес і в підсумку завдяки Бензема знайшов свої 3 голи. "Вершкові" знову відірвалися на вершині Прімери, адже Севілья п'ятий раз в шести турах втратила очки.

9. Рекорд джокерів Тедеско. Лейпциг встановив унікальне досягнення Бундесліги – 4 асисти від гравців, які вийшли з лави запасних. Заміни Тедеско спричинили розгром Герти: Ольмо з'явився і за 7 хвилин своїми передачами створив два голи для Нкунку; Сілва через 4 хвилини після появи на полі асистував Ольмо; Адамсу вистачило 1 хвилини, щоб віддати на гол Айдара; Ольмо завершив побиття ще одним пасом на Поульсена. РБ після несподіваної поразки Байєра від Майнца підбирається до топ-3.

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