Форвард Шахтаря Данило Сікан, який на правах оренди виступає за Ганзу розповів, як освоюється у ростоцькому клубі.

"Дякую олімпійському чемпіону Володимиру Лютому, який працює в Ганзі. Мене з ним познайомив директор клубу. Наш земляк дуже допомагає мені тут адаптуватися, все показує та розповідає. Велике йому спасибі. Без його допомоги все було б складніше.

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Тренер Ганзи? Чудові враження. Він добре прийняв, провів для мене тренування, розповів та показав, як грає команда. Показав, як планує мене використати, як мені треба діяти на полі, взаємодіяти із партнерами", – сказав Сікан у коментарі Meta Rating.

Нагадаємо, Данило може дебютувати за новий клуб вже сьогодні. У ці хвилини Ганза на виїзді громить Дрезден. Українець був включений у заявку німецької команди, однак не потрапив до стартового складу.

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