Форвард Шахтера Даниил Сикан, который на правах аренды выступает за Ганзу, рассказал, как осваивается в ростокском клубе.

"Спасибо олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, работающему в Ганзе. Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне здесь адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.

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Тренер Ганзы? Прекрасные впечатления. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне нужно действовать на поле, взаимодействовать с партнерами", – сказал Сикан в комментарии Meta Rating.

Напомним, Даниил может дебютировать за новый клуб уже сегодня. В эти минуты Ганза на выезде громит Дрезден. Украинец был включен в заявку немецкой команды, однако не попал в стартовый состав.

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